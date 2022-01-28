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Порошенко после встречи с делегацией Конгресса США: единство вокруг Украины, сильная армия и дипломатия - вот что остановит Путина

28 января, 2022 пятница
18:28
Общество

Западные союзники настойчиво рекомендуют политическим силам внутри Украины объединиться перед угрозой широкомасштабного российского вторжения. Об этом после встречи лидеров фракций Верховной Рады с двухпартийной делегацией Конгресса США сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко

"Это была очень своевременная встреча. Визит такой представительной делегации Конгресса США во главе с главой Комитета по иностранным делам, представляющей и Демократическую, и Республиканскую партии, является символом двухпартийной поддержки, которую Украина имеет сейчас со стороны США. Это символ единства всего демократического мира вокруг помощи Украине. И первый месседж, который выразил глава делегации, глава Комитета по иностранным делам, - тогда, как мы демонстрируем солидарность с Украиной всего мира, мы настойчиво требуем единства внутри страны. Это была первая фраза, и далее рефреном во всех выступлениях конгрессменов независимо от партий, было: пожалуйста, обеспечьте единство. Ни в коем случае нельзя допускать внутренних распрей", - отметил Порошенко.

"Безусловно, я поддержал такой месседж, потому что только через единство мы можем сегодня сделать Украину сильнее. А если мы сделаем Украину сильнее, это будет позиция обеспечения мира, потому что на сильную Украину, которая имеет поддержку всего мира, для Путина будет очень опасно нападать", - убежден пятый президент.

"Второй вопрос был - чем помочь. В конце прошлого года США прибавили 200 млн военной помощи, 300 млн долл. было сделано в первые недели этого года. Это уже 500, еще 500 млн будет срочно предоставлено по срочным дебатам в случае начала агрессии. И сейчас обсуждается еще дополнительно 300 млн", - сообщил Петр Порошенко.

"Был вопрос: что делает Украина? Если мы делаем единство в мире, где единство внутри Украины? Если 1,2 млрд евро дает Еврокомиссия макрофинансовой помощи, США начинают обсуждать кредитные гарантии именно в такой форме, как мы разработали и представили в 2014-2015 годах со стороны США.

Моя позиция: Украина со своей стороны должна принять изменения в бюджет и наконец выделить 50 млрд гривен для украинской армии. Для того чтобы украинский воин получал вне фронта 25 тысяч, а на фронте - 50 тысяч гривен в месяц", - считает Петр Порошенко.

"Надо обеспечить формирование стратегических резервов, которые позволят нам срочно отреагировать в случае начала агрессии. Обеспечить Государственный оборонный заказ и развертывание первой очереди резерва. Это не паника. Это абсолютно спокойный, но компетентный, профессиональный и опытный подход, как остановить Путина. Дипломатия и сильная армия. Можно наоборот - сильная армия и дипломатия", - подчеркивает Порошенко.

"Я очень благодарен нашим партнерам из США, что такой подход был полностью поддержан", - резюмирует Петр Порошенко.

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