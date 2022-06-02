Порошенко: "полезные идиоты", которые чернят Украину перед миром, будут за это отвечать

"Это "полезные идиоты", "услужливые дураки", которые сделали атаку на ключевую позицию того, чего ждет от нас мир - на наше единство украинское. И когда мелочно, грязно они "изнасиловали" пограничника офицера, подозревающего письмо Верховной Рады за подписью Головыя Верховной Рады, что это подделка – это даже не смешно", – сказал Порошенко.

"Когда он приносит сканер и говорит, что он не может прочитать QR код головы Верховной Рады – это досадно. И когда мы уже привезли ему сканер и сказали – прочтите, бросил все и сказал – друзья, вы понимаете, что я человек подневольный. Зачем ? Мне просто дали указание", – рассказал пятый президент.

"Так вот мое открытое обращение Зеленского решило проблемы через мгновение. И потому – я надеюсь – возможно, Зеленский об этом не знал. Возможно, это действительно просто "полезные, услужливые идиоты". Пытавшиеся сделать атаку на единство, но им это не удалось", – говорит Порошенко.

"И очень надеюсь, что они трижды подумают перед тем, как делать это в следующий раз. А эти позорные идиоты, которые гадят Украину, будут за это отвечать. Я не сомневаюсь", – резюмирует Петр Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко затруднился принять участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе, где планировал и во время официальных выступлений, и во время переговоров на полях ассамблеи призвать союзников предоставить Украине ПДЧ в НАТО на саммите в Мадриде в июне этого года. Также Порошенко планировал обсудить поставки в Украину тяжелого вооружения.

После давления депутатов Европарламента и членов правительств стран ЕС Петр Порошенко смог уехать за границу для участия в Саммите и Конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.

Докладчик по Украине депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер заявил, что запретом на выезд для Петра Порошенко власти портят имидж Украины. Он отметил, что это может помешать Украине получить статус кандидата в членство в ЕС.

Старший научный сотрудник Атлантического Совета Андерс Аслунд заявил, что НАТО расценит это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в Альянс.

Препятствование Порошенко принять участие в ПА НАТО вызвало негативную реакцию внутри Украины. Ряд журналистов, общественных активистов и волонтеров призвали власти прекратить нарушение закона в отношении лидера оппозиционной проевропейской партии.