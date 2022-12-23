Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне

Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне

23 декабря, 2022 пятница
19:19
Общество

В Херсоне волонтерская пекарня начала выпекать первый хлеб

Об этом сообщил Петр Порошенко, обнародовав в Facebook фотографии и видео первой паляницы.

"Это - свежий, ароматный, первый и бесплатный хлеб, который сегодня наконец-то пекут волонтеры ОО Дело Громад в Херсоне. Полиция отказалась выполнять незаконные указания властей по препятствованию нашей работе и отступила", - отметил Порошенко.

"Мы с Мариной Порошенко радуемся, что закупили и поставили новое оборудование для пекарни, генератор, который предоставляет ей автономную электроэнергию и снабдили пекарню мукой, сахаром, дрожжами. Наша команда планирует выпекать здесь не менее 600 кг свежего хлеба за смену. Мы уже обратились к местным властям за пропусками, чтобы работать и в комендантский час. Мы также привезли мощный генератор, обеспечивающий и работу пекарни, и систему для очистки воды", - напомнил пятый Президент.

"В соседнем Николаеве, куда мы привезли несколько таких систем, а также мобильную котельную, уже все работает и обеспечивает теплом героических николаевцев. Херсонские чиновники, которые давали команду полиции снести грейдером гуманитарную волонтерскую палатку, где греются люди, оправдываются указаниями сверху. Говорят, "от самого Кирилла Тимошенко", - заметил Порошенко.

Сайт партии "Европейская Солидарность" отмечает, что в Херсоне власти пытались помешать работе волонтерской пекарни и гуманитарной палатки, где горожане могут согреться и зарядить свои телефоны. Петр Порошенко с волонтерами несколько недель тому назад отправил в Херсон современное оборудование для пекарни, а также мощный генератор. Хлеб будут раздавать херсонцам бесплатно, часть продукции предназначена для военных. Сейчас хлеб в Херсон привозят из других городов, но у многих горожан после месяцев оккупации нет ни работы, ни денег.

"Но справедливость побеждает. И как я и обещал, бесплатный хлеб в Херсоне будет. Потому что люди, которые много месяцев жили в оккупации с верой в Украину, должны ощущать нашу поддержку", - убежден Петр Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Петр Порошенко
Херсон
Европейская солидарность
Читайте также:
Зеленський та Байден
Автор
22 декабря, 2022 четверг
Байден объявил приговор Путину. Как визит Зеленского войдет в мировую историю
Володимир Путін
23 декабря, 2022 пятница
На Путина подали в суд за то, что назвал "спецоперацию" войной
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Автор Андрей Павлишин
21 декабря, 2022 среда
Зачем Зеленский ездил в Бахмут?
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 41.23
    Продажа 42.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
23 декабря
20:07
OPINION
Почему Макрон ссорится со Штатами?
20:04
Морпехи уничтожили 32 оккупантов, танк и хранилище с боеприпасами
20:04
У здания Еврокомиссии задержали двух бельгийских солдат с боеприпасами
20:00
Обзор
Победные новости 303-го дня войны: 2,5 млрд евро от Нидерландов, украинец - фотограф года и ликвидированный российский майор
19:35
В Киеве на неопределенный срок прекращают работу трамваев и троллейбусов
19:10
Эксклюзив
электроэнергиия
Во время войны нужно по-другому управлять энергосистемой, а она работает по нормативам мирного времени, – нардеп Кучеренко
19:01
Байден подписал оборонный бюджет с $800 млн дополнительной помощи Украине
18:55
Евгений Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian
18:54
Защитники Киева готовятся защищать северную границу, - Минобороны
18:53
Сводка Генштаба: Артиллерия ВСУ ударила по 2 пунктам управления, 2 складам РФ и 11 районам сосредоточения оккупантов
18:49
В СБУ объяснили отмену аккредитации датской журналистки Кимер попыткой рассказать о секретном оружии, - Детектор медиа
18:36
В Бердянск прибыло около 500 террористов из росгвардии, а в Беларуси оккупанты разворачивают полевой госпиталь
18:26
Воздушные силы определили специалистов, которые будут учиться управлять системой ПВО Patriot
18:19
Швейцария отправила Украине 80 обогревателей и генераторов
18:10
В Китае разрабатывают спутники, которые можно складывать штабелями в ракету
18:06
До 31 декабря в России примут судьбоносное решение по футболу: УЕФА или Азиатская конфедерация
18:05
OPINION
Со светом и без
17:47
Анонс
Неистфак, 18:30. КОНЕЦ ГЕТМАНЩИНЫ: Как Россия навязывала свои политические институты
17:46
Усик может завершить карьеру после боя с Фьюри. Промоутер рассказал, чем тогда будет заниматься боксер
17:38
Бил по жилым домам из танков и огнеметов "Солнцепек": пленного террориста "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения
17:27
Укрпочта выпустила марку "Щедрик. Carol of the Bells" к столетию премьеры знаменитой щедровки
17:25
Эксклюзив
Тандем РФ и Ирана беспокоит многие страны Ближнего Востока, и это на пользу Украине, - экспертка-международница Шелест
17:23
Тероборона уничтожила ДРГ, вторгшуюся на Сумщину из РФ
17:13
Ярмоленко мечтает вернуться в "Динамо", - жена футболиста
16:45
Анонс
Без электричества, тепла, при нехватке пищи и воды: как живет Бахмут | Ростислав Радыш в проекте "Война и волонтеры"
16:41
Сейм Литвы одобрил участие в подготовке украинских военных в рамках миссий ЕС и Британии
16:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:21
МВФ
В G7 высказались за скорейшее достижение согласия МВФ и Украины о полноценном сотрудничестве
16:17
Сохраненное Рождество: премьера нового музыкального фильма "Колядки на Кудрявце"
16:16
Эксклюзив
На сегодняшний день известно о 13 613 вывезенных в Россию украинских детях, - омбудсмен Лубинец
16:12
В Киевской ОВА заявили об улучшении ситуации с электроэнергией: дефицит мощности в области – на уровне 50%
16:07
OPINION
Это будет грустное Рождество, но может так случиться, что оно будет самым теплым и светлым
16:04
Президент Болгарии обвинил депутатов в "разжигании войны" из-за решения послать Украине оружие
15:41
В Киевской области запретили использование фейерверков, петард и бенгальских огней
15:40
США: Россия отправила около 40 тыс. заключенных на войну против Украины
15:32
В Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием, – Шмыгаль
15:29
Эксклюзив
Ответственность за невыполнение приказа существовала и до принятия соответствующего закона, - военнослужащий ВСУ
15:14
Мужчина устроил стрельбу в Париже: три человека погибли, трое получили ранения
15:11
Россиянку, призывавшую мужа-военного насиловать украинских женщин, объявили в международный розыск
15:02
Эксклюзив
РФ потеряла мощь в артиллерии, танках и истощает украинских защитников пехотой, - военный Лысенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV