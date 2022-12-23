Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне

Об этом сообщил Петр Порошенко, обнародовав в Facebook фотографии и видео первой паляницы.

"Это - свежий, ароматный, первый и бесплатный хлеб, который сегодня наконец-то пекут волонтеры ОО Дело Громад в Херсоне. Полиция отказалась выполнять незаконные указания властей по препятствованию нашей работе и отступила", - отметил Порошенко.

"Мы с Мариной Порошенко радуемся, что закупили и поставили новое оборудование для пекарни, генератор, который предоставляет ей автономную электроэнергию и снабдили пекарню мукой, сахаром, дрожжами. Наша команда планирует выпекать здесь не менее 600 кг свежего хлеба за смену. Мы уже обратились к местным властям за пропусками, чтобы работать и в комендантский час. Мы также привезли мощный генератор, обеспечивающий и работу пекарни, и систему для очистки воды", - напомнил пятый Президент.

"В соседнем Николаеве, куда мы привезли несколько таких систем, а также мобильную котельную, уже все работает и обеспечивает теплом героических николаевцев. Херсонские чиновники, которые давали команду полиции снести грейдером гуманитарную волонтерскую палатку, где греются люди, оправдываются указаниями сверху. Говорят, "от самого Кирилла Тимошенко", - заметил Порошенко.

Сайт партии "Европейская Солидарность" отмечает, что в Херсоне власти пытались помешать работе волонтерской пекарни и гуманитарной палатки, где горожане могут согреться и зарядить свои телефоны. Петр Порошенко с волонтерами несколько недель тому назад отправил в Херсон современное оборудование для пекарни, а также мощный генератор. Хлеб будут раздавать херсонцам бесплатно, часть продукции предназначена для военных. Сейчас хлеб в Херсон привозят из других городов, но у многих горожан после месяцев оккупации нет ни работы, ни денег.

"Но справедливость побеждает. И как я и обещал, бесплатный хлеб в Херсоне будет. Потому что люди, которые много месяцев жили в оккупации с верой в Украину, должны ощущать нашу поддержку", - убежден Петр Порошенко.

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