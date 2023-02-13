Порошенко показал, как БПЛА Poseidon корректирует уничтожение российской гаубицы

Видео Порошенко выложил на своей странице в Facebook.

"Горжусь нашей армией, которая умело дает по роже захватчикам. Предлагаю посмотреть работу наших Посейдонов, которые корректировали работу арты на этих выходных. Еще одна русская МСТА с экипажем отправилась в ад к кобзону. Жгите их, ребята!" - написал Порошенко.

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает на пользу всем бригадам зоны ответственности, разведке и наведению артиллерии, корректировке огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко. Он также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Техника прошла официальные испытания. "Комиссия, уполномоченная ВСУ, проводила тщательные испытания каждого дрона. Первая позиция – способность операторов на быстрый подъем, быструю атаку. Вторая позиция – расстояние на 50 км. А также высота, характеристики камеры, тепловизора. Результат – блестящий. И третья позиция – это способность сопротивляться атакам враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Наши "птички" прошли эти испытания на "отлично", - отметил Петр Порошенко.

Первый комплекс БПЛА был передан десантно-штурмовым войскам в июле 2022 года. Петр Порошенко также передал комплекс БПЛА Poseidon разведчикам 131-го батальона, который участвовал в освобождении Снигуривки и херсонских земель.

14 января Петр Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА Poseidon, изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты.

"Это - инновационная разработка, которую придумали технари "Справи Громад". В общем - это 9 птичек. Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным для эффективной работы – чтобы русня горела в аду", – отмечает Порошенко.