Порошенко подписали подозрение в государственной измене, - Турчинов

Об этом заявил на брифинге экс-секретарь СНБО, руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов, передает Еспресо.TV.



По словам Турчинова, подозрение Порошенко связано с поставкой Украине угля в условиях войны с РФ.



"Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация тогда была сверхсложной. Реальное военное обострение. И в этих условиях тогдашнее руководство Украины смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины", - сказал Турчинов.



Турчинов добавил, что подозрение подписал заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой по фамилии Симоненко.



Экс-секретарь СНБО назвал дело сфабрикованным по прямому указанию президента Владимира Зеленского.



Ранее, 17 декабря, ГБР безрезультатно



В тот же день Порошенко Ранее, 17 декабря, ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове по делу о снабжении угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины.В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Напомним, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.

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