Порошенко подписали подозрение в государственной измене, - Турчинов
Пятому президенту Украины Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене
Об этом заявил на брифинге экс-секретарь СНБО, руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов, передает Еспресо.TV.
По словам Турчинова, подозрение Порошенко связано с поставкой Украине угля в условиях войны с РФ.
"Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация тогда была сверхсложной. Реальное военное обострение. И в этих условиях тогдашнее руководство Украины смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины", - сказал Турчинов.
Турчинов добавил, что подозрение подписал заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой по фамилии Симоненко.
Экс-секретарь СНБО назвал дело сфабрикованным по прямому указанию президента Владимира Зеленского.
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