Порошенко поддержал Могилянку: Ее патриотическая позиция мозолит власти, живущей по принципу "какая разница"

"Атака на Могилянку носит мировоззренческий и ценностный характер. Ее позиция мозолит властям, живущим на идеологическом принципе «какая разница». Могилянку атакуют люди, которым все равно, какой язык, какая церковь, и, судя по неадекватной реакции на рост российской угрозы, — даже безразлично, какая армия", – пишет Порошенко в Facebook .

"Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - это уже бренд-легенда. В его основе не только свободный научный поиск, передовые стандарты образования и нулевая толерантность к коррупции. Академия всегда шла в авангарде общественных изменений. И на Помаранчевом Майдане, и во время Революции Достоинства преподаватели и студенты Могилянки отстаивали европейский выбор Украины, и продолжают делать это на фронте. В нашей команде тоже немало профессиональных и высокоинтеллектуальных выпускников КМА с активной гражданской позицией", - констатирует пятый президент.

"И точно не ставленнику Зеленского Шкарлета определять, состоялись ли выборы. Это полномочия ответственных структур Могилянки, а они свое слово сказали", – констатирует Петр Порошенко.

"Сергей Квит был успешным министром-реформатором. Я уверен, что будет чрезвычайно эффективным президентом для НаУКМА, что он доказал раньше, когда уже возглавлял академию", – напомнил Петр Порошенко.

"Руки прочь от Могилянки! А Шкарлет пусть 2 тихонько в лес уйдет". Для этого "Европейская Солидарность" с "Голосом" зарегистрировали постановление об его увольнении. Требуем поставить его на голосование. Мы с самого начала знали и предупреждали, что Шкарлетт не достоин того, чтобы быть министром образования", - подчеркнул лидер партии.