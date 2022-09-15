Порошенко почтил память телеоператора Алексея Юрченко, погибшего во время освобождения Балаклеи
Петр Порошенко вместе с боевыми собратьями, сотрудниками телеканала "Прямой" и близкими попрощался с телеоператором, воином ВСУ Алексеем Юрченко, погибшим в боях за Балаклею
Петр Порошенко отметил , что Алексей Юрченко 24 февраля одним из первых стал в защиту Киева.
Алексей сражался в рядах Вооруженных Сил в 2015-2016 годах. Был гранатометчиком, отличился в боях за Марьинку и Пески. Затем работал на телевидении. 24 февраля в первые часы вторжения российских кафиров он стал в ряды 206-го батальона терробороны и защищал столицу, а позже воевал на Харьковщине. Погиб 8 сентября во время освобождения Балаклеи.
"Героями не рождаются. Героями становятся, когда надо защищать Украину. Алексей есть и навсегда останется настоящим героем. Он не мог остаться в стороне от обороны государства. Был в самых тяжелых местах, везде там, где тяжело. Два года был в АТО, вернулся и взял в руки другое оружие – камеру и микрофон телеканала "Прямой", но 24 февраля я увидел Алексея с самого утра на Лаврской, где он, не колеблясь, в первых рядах встал на защиту Киева. Взял на себя ответственность организации в батальоне группы гранатометчиков, когда враг стоял на границах Киева, Алексей защищал столицу. Далее в рядах ВСУ поехал увольнять Харьковщину. Как офицер командовал взводом гранатометчиков. И погиб под Балаклеей", – сказал во время прощания пятый президент.
"Сейчас вся страна живет словом "контрнаступление". Ведь именно от контрнаступления зависит наша победа, а значит – наша дорога к миру через освобождение всей Украины от захватчиков. Но мы всегда должны помнить ту цену, которую украинский народ, украинские семьи и наша команда платит за то, чтобы контрнаступление стало возможным, а рашисты были уничтожены или выброшены с украинской земли. Мы должны помнить, что победа дается нам ценой жизни таких героев, как Алексей Юрченко", – сказал Порошенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 39.6Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное