Порошенко поблагодарил журналистов: информационная безопасность сейчас очень важна
Петр Порошенко поблагодарил украинских журналистов, которые объективно информируют граждан о ситуации в Украине. Он призвал к противодействию информационной войне Кремля
"Я хочу поблагодарить журналистов, которые вместе с нами пытаются информировать общество. Потому что противодействие информационной агрессии Кремля также исключительно важно. Противодействие диверсионным группам, которыми Путин пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны – это тоже чрезвычайно важно. И эффективная коммуникация, которую мы демонстрируем", – говорит Порошенко.
"Вчера я принял активное участие в разработке закона о принятии чрезвычайного положения. Вчера мы продавили и объединились, когда нужно было голосовать за увеличение финансирования ВСУ. Мы надеялись сегодня проголосовать уточнение законов по территориальной обороне. Думаю, что на следующих встречах парламента мы также это сделаем. Надо повысить ответственность «пятой колонны» за коллаборационизм. Парламент не должен прекращать работу. Парламент с народом Украины. И я твердо подчеркиваю, что Украина способна себя защитить, способна выстоять. Это зависит от всех нас», – убежден лидер партии.
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