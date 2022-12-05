Порошенко поблагодарил волонтеров: у нас один враг, одна война и одна победа

Порошенко подчеркнул: наша сила в единстве, и никто его не одолеет, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Конечно, волонтерство началось на Майдане. Еще не было этого слова, но уже тогда благородные люди делали разную работу для одного дела - противостояли "титушне" и "Беркуту", привозили на баррикады шины, лекарства, дрова и все нужное. Когда началась война, кто-то из них пошел в армию или в добробаты, а кто-то день за днем обеспечивал их самым необходимым. Эти героические люди вместе сохранили и массово распространили опыт труда и борьбы ради общего дела. Этим делом стала защита Украины от российской агрессии", – написал Порошенко в Facebook.

Пятый президент констатирует: война продемонстрировала мощь и массовость движения в поддержку армии. "Не будем забывать, что в 2014 году защитникам Украины необходимо было все и немедленно. Мы всем народом создавали Вооруженные Силы Украины с нуля. Тогда весь мир увидел уникальное волонтерское движение, всенародное сопротивление агрессору, единство фронта и тыла", - напомнил Порошенко.

"А в этом году мы стали страной ВСУ и волонтеров. Старшие и младшие поддерживают армию. Наши школьники собирают деньги на дроны, а массовые общественные объединения оказывают существенную помощь нашим геройским бригадам. Очень символично, что именно украинцы празднуют День волонтера сразу перед Днем Вооруженных Сил Украины. Горжусь, что Фонд Порошенко, ОО "Справа Громад", ОО "Res_Publica. Братья по Оружию" были и остаются первыми в обеспечении потребностей ВСУ", - пишет Петр Порошенко.

"Украинское единство армии и народа, который создал, бережет и укрепляет волонтерское движение, не одолеть никому. У нас один враг, одна война и одна победа", – отмечает Петр Порошенко.

"Поздравляю всех нас с Днем волонтера. Искренняя благодарность всем, кто подставил плечо армии! Низкий поклон всем, кто помогает больницам, госпиталям и миллионам украинцев, потерпевшим бедствие из-за рашистской агрессии. Вместе победим!" - убежден пятый президент.