Порошенко поблагодарил Эстонию и Латвию за признание российской агрессии актом геноцида против украинского народа

Об этом Порошенко написал в Facebook



"Благодарю наших друзей и союзников в Латвии и Эстонии за смелое и важное решение о признании войны России против Украины актом геноцида", - написал Порошенко.



"Конечной целью продолжающейся агрессии путинского рашистского режима является уничтожение не только украинского государства, но и украинской нации, украинской идентичности. Мы не позволим стереть Украину с карты мира и человеческой истории. Победа будет за Украиной, а военные преступники путинского режима будут привлечены к ответственности" , - подчеркивает Порошенко.



"Призываем всех наших союзников следовать примеру Риги и Таллинна и дать надлежащую справедливую оценку варварским действиям Кремля", - пишет Петр Порошенко.