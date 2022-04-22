Порошенко поблагодарил Эстонию и Латвию за признание российской агрессии актом геноцида против украинского народа
Петр Порошенко поблагодарил депутатов эстонского и латвийского парламентов за решение о признании российской агрессии геноцидом против народа Украины. Он призвал союзников в других странах принять такое решение
Об этом Порошенко написал в Facebook
"Благодарю наших друзей и союзников в Латвии и Эстонии за смелое и важное решение о признании войны России против Украины актом геноцида", - написал Порошенко.
"Конечной целью продолжающейся агрессии путинского рашистского режима является уничтожение не только украинского государства, но и украинской нации, украинской идентичности. Мы не позволим стереть Украину с карты мира и человеческой истории. Победа будет за Украиной, а военные преступники путинского режима будут привлечены к ответственности" , - подчеркивает Порошенко.
"Призываем всех наших союзников следовать примеру Риги и Таллинна и дать надлежащую справедливую оценку варварским действиям Кремля", - пишет Петр Порошенко.
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