Порошенко передали "Киевводоканалу" мощный генератор, который обеспечит водой столичную Троещину

Об этом пятый президент сообщил на странице Facebook.

"90% деятельности нашей команды было сконцентрировано на помощи ВСУ. Каждый день мы мобилизуем для этого все ресурсы. Каждую неделю мы едем на фронт с очередной передачей техники. Когда российские войска стали бить по критической инфраструктуре украинских городов, мы сменили тактику нашей работы. Николаев получил передвижную котельную, которая закрывает потребности целого микрорайона. В Херсоне установили мощные генераторы и минипекарню", – отметил он.

"Нашим приоритетом остается Киев, как это было с 2014 года, когда была сделана модернизация системы ПВО, в том числе за счет наших средств. Мы имеем здесь мощную команду, благодаря в том числе Марине Порошенко, и сегодня эта работа продолжается", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Уже почти год вся Украина и наша столица живут под регулярными ракетными атаками российской армии. Враг пытается погрузить украинские города в Средневековье, системно уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру, системы электро-, водо- и теплоснабжения. Наши энергетики и коммунальщики делают невероятное, оперативно ремонтируя поврежденное оборудование, чтобы обеспечить дома украинцев водой и теплом", – отметила Марина Порошенко.

"В условиях блэкаута, отключения воды мы выкупили с завода очень мощный генератор на 550 кВА для столицы. Это обеспечит потребности в электроэнергии Троещинского микрорайона - 150 тысяч киевлян будут гарантированно иметь воду. Аренда генератора для "Киевводоканала" будет выплачиваться за счет Фонда Порошенко до окончания войны или поставки генераторов международными партнерами. Но киевляне ждать не могут", – говорит пятый президент.

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", первый заместитель генерального директора ПАО "Киевводоканал" Вадим Сторожук говорит, что это важнейшая энергетическая составляющая. "Это огромная миссия. Потому что, в частности, эта станция служит компенсатором. Когда враг нанес ущерб одному из наших производств воды, мы выстроили схему таким образом, что именно этот объект компенсировал эти потери. Он работал на защиту горожан", - сказал он. он.

По его словам, решение о передаче генератора принято оперативно и своевременно, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия.

Начальник управления эксплуатации насосных водопроводных станций и артезианских скважин "Киевводоканала" Николай Надточий говорит, что это важная помощь в обеспечении стабильной работы предприятия в сложный военный период.

"Нам не хватало таких генераторов как этот, который сегодня нам передают. Мы проводили эксперимент и мы могли бы этой троещинской станцией обеспечить какую-то часть города Киев водой – и дома, и в том числе наливать в автоцистерны, разные емкости и развозить по городу", – рассказал он.

"Таких генераторов действительно не хватает. Хочу вас заверить, что мы будем его эксплуатировать профессионально – каким взяли в аренду, таким вам и вернем", – заверил Надточий.

"Мы будем с водой, с теплом, со светом, но без вас, россияне", – резюмирует Петр Порошенко.

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