Порошенко передал технику артиллеристам и везет большой груз на восточный фронт
Петр Порошенко передал 45-й артиллерийской бригаде четыре грузовика DAF и четыре банно-прачечных комплекса
На своем ютуб-канале он также рассказал , что завтра везет на восточный фронт новую партию техники более чем на 20 млн грн.
"Сегодня у нас здесь очень много военной техники, потому что мы готовимся к большой поездке на Восток. Часть передаем прямо сейчас нашим артиллеристам. Ребята заказали очень много и приехали забрать это самостоятельно. Облазили, осмотрелись. переключается, крутится", – отметил Порошенко.
Он также рассказал о завтрашней поездке на восток, куда повезут технику для армии.
Фото: eurosolidarity.org
"Три грузовика Foden, шиномонтаж, авторемонтная мастерская, два комплекса управления БПЛА "Посейдон", три грузовика DAF. До встречи на Востоке. Работаем дальше", – говорит Петр Порошенко.
Фото: eurosolidarity.org
Один из грузовиков оборудован краном-манипулятором – это позволит быстро доставлять на передовую снаряды. Обычно их приходится таскать ребятам своими силами, а это сотни снарядов. Неудивительно, что военные-артиллеристы довольны полученной техникой.
Фото: eurosolidarity.org
"Эти грузовики принесут нам большую пользу. Грузовик с мультилифтом – это погрузка и разгрузка снарядов, боекомплекта. Это большая работа. Один снаряд весит 50 кг, и таких снарядов нужно погрузить и разгрузить очень много. Поэтому каждая единица для оптимизации работы, как этот манипулятор – пойдет на пользу и пойдет в добрые руки. А для уничтожения врага – это будет еще быстрее», – рассказывает военный.
Фото: eurosolidarity.org
"Грузовки используем как для тыла, чтобы подвозить продовольствие, людям завозятся продукты, подвозятся боеприпасы, транспортировка пушек и полностью вся логистика организуется. Ребятам работы хватает. Мы в свою очередь стараемся все для них сделать, чтобы их быт был приятнее и они чувствовали ту поддержку, которую должен предоставить тыл для боевых подразделений", – говорит представитель бригады.
Фото: eurosolidarity.org
Его собрат добавляет, что создание комфортных и современных условий для отдыха военных, выходящих из передовой, имеет большое значение. У людей будет возможность быстро помыться и постирать одежду.
Фото: eurosolidarity.org
"Этот комплекс хорошо продуман, укомплектован, практичен. Он позволяет по своей емкости по объему воды, объему стиральных машинок спокойно помыться и постирать одному дивизиону. Ребята все равно приезжают на ротацию. Как раз по тем дням, когда они на ротации, это для них очень практичная, хорошая штука", – говорит он.
Бойцы передали Порошенко от бригады памятную благодарность, а также гильзу от снаряда.
Фото: eurosolidarity.org
"Это гильза от снаряда, который полетел в правильном направлении и сделал свою работу. Этот снаряд был выпущен еще в начале войны 2022 года из одного из наших орудий", – рассказали ребята.
"В нашей интерпретации: улетел в правильном направлении и сделал русные маленький "ой", а может, и большой", – добавил Порошенко.
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