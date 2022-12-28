Порошенко передал разведчикам комплекс БПЛА "Валькирия": будет новый хлопок

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

Специалисты, работающие с беспилотниками в боевых условиях, высоко оценивают эффективность этих отечественных птиц. Разведчики говорят – техника крайне нужна, и очень ждали этих БПЛА. Военные вручили Порошенко благодарность от своего батальона – за постоянную поддержку и помощь. Петр Порошенко отмечает: такие награды самые ценные.

"Беспилотный летательный аппарат "Валькирия" показал класс еще в 2017 году. Он уже тогда наводил страх на врагов. Сегодня он тоже пользуется спросом среди наших военных. Со своей задачей – ведение тактически-воздушной разведки – справляется на отлично. Залетает вглубь до 20 км, снимает позиции врага, передает данные арте, а та - делает свое дело", - отмечает Порошенко.

Разработчики "Валькирии" работают и над другими важными проектами для ВСУ, однако о них не рассказывают. Порошенко говорит, что в планах специальный центр для комплексной подготовки.

"Это разработчики и производители "Валькирии", "Кропивы" и еще нескольких проектов, о которых мы сейчас не можем говорить, но они будут очень достойны. Мы договорились о том, что будем создавать общий подготовительный центр. Будет координироваться не только БПЛА, будет привлечен и комплекс "Кропива", и комплекс автоматизации САУ, и очень много вещей, которые мы совместно за счет средств "Рошен" делаем с этими блестящими разработчиками. Я горжусь тем, что наше совместное участие дает такие продукты, которые сейчас играют мощную роль" , – отмечает пятый Президент.

"Знаю, эти две птички покружят над головами врагов и наделают хлопка", – убежден Петр Порошенко.