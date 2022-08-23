Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".

Порошенко поздравил бойцов с праздником и заверил, что эффективное сотрудничество с подразделениями, батальонами и бригадами будет продолжаться.

Ребята говорят: грузовики крайне нужны в войсках, это настоящие "рабочие лошадки". Leyland DAF 45.150 – это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты, воду и солярку в бочках. Часть приобретенных автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Часть машин – с открытой платформой, часть – с тентами. Десантники рассказывают: те машины, которые сейчас в армии, чаще в ремонте, чем на ходу. Ребята благодарят волонтеров и Фонд Порошенко, которые законтрактовали в Великобритании более двухсот таких грузовиков. Подобные машины многие годы "служили" в британской армии.

Автомобили, которые после расконсервации через всю Европу везут в Украину, ставят на техосмотр, приводят в порядок и в идеальном состоянии передают в войска. Деньги собирают волонтеры ОО "Дело Громад", Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму.

Петр Порошенко шутит, что грузовики разлетаются, как горячие пирожки.

"Вы видите, что очень быстро грузовики доходят до наших воинов, до десантников. Вы помните, что половину платим мы с Мариной, половину платите вы. Помогите "Делу Громад", переведите свою копейку. Потому что это - самая эффективная помощь для Вооруженных Сил Украины. Очень приятно видеть сотрудничество с бригадой, с батальоном, и мы это сотрудничество продолжаем", – призвал Петр Порошенко украинцев.

"Мы идем на очень мощные проекты, которые стоят миллионы долларов. Это все возможно благодаря нашим с вами совместным усилиям каждому донату. Я благодарен волонтерам, которые организуют и помогают делать всю логистику", - отмечает Порошенко.

На днях пятый Президент сообщил о новом многомиллионном контракте на закупку БпЛА оперативного уровня "Глаза Арты". Первый комплект БпЛА также поступил в войска.

Один из батальйонов ДШВ уже получил 11 новых итальянских бронемашин. Для подразделений ВСУ также купили 350 дронов Autel.

С 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb