Порошенко передал оружие и снаряжение батальону терробороны "Скиф" в Василькове

Петр Порошенко, который занимается обеспечением подразделений терробороны столицы и области, передал "скифам" пулеметы ПКМ "Покемон", автоматы, а также рации, снаряжение и теплую зимнюю форму.



"И формирование 206-го батальона, и батальона "Скиф" позволит уничтожить каждого захватчика, который решится атаковать Васильков. Васильков сейчас переживает трудные времена. Каждый, кто проедет через город, будет видеть разрушенные гражданские дома ракетными и авиационными обстрелами захватчика, который не стесняется атаковать мирное население. И мы продемонстрируем и покажем ему, как украинцы встречают врагов", – сказал Порошенко бойцам. Командир батальона ТРО поблагодарил за крайне необходимое снаряжение и оружие.



Как известно, с первых дней войны российские оккупанты наносят ракетные и бомбовые удары по Василькову. В результате обстрелов разрушены гражданские дома, бомбардировка привела к масштабному пожару на местной нефтебазе.





Глава Васильковской ОТГ Наталья Баласянович поблагодарила Петра Порошенко за помощь батальону терробороны и заметила: врагу не удастся сломить украинских защитников.

"Мы все вместе – к победе. И я убеждена, что всегда над Васильковом, как и над всей Украиной, будет желто-синий флаг и ни одна нога оккупанта не ступит", – говорит она.

Как известно, Петр Порошенко, кроме батальона "Скиф", с первых дней российской агрессии также взял под патронат 206-й батальон территориальной обороны Киева. Подразделение защищает столицу, а также обеспечивает эвакуацию людей из Ирпеня.