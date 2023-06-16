"Это ВОГы, они используются для беспилотника. Мы их давно ждали. Спасибо Петру Алексеевичу за подарок для уничтожения нашего общего врага – именно такого боеприпаса нам не хватало", – говорит военный. Ребята рассказывают: эффективнее всего такие средства работают по вражеской пехоте, но есть специалисты, которые эффективно уничтожают с помощью этих гранат и боевую технику.

Боеприпасы не просты, а с персональными "пожеланиями" врагам – их за донаты ОО "Дело Громад" на помощь ВСУ могли "передать" все желающие.

"Сегодня мы смогли обеспечить четыре десантных бригады 4000 фугасных снарядов вдобавок к "мавикам", которые мы недавно также завезли в бригады. Все же видели видео, как это работает? Подлетает дрон, находит группку уединенных оккупантов, клик… несколько секунд, и уже немного меньше оккупантов порочат нашу землю, все очень быстро и эффективно, как говорят "одна нога здесь, другая там", - объясняет Порошенко.

Фото: ЕС

"Поэтому теперь 4 бригады будут еще более эффективными во время нашего наступления. Любая наша помощь, в конце концов, сводится к одному: меньше оккупантов — ближе победа", – пишет пятый президент.

В начале июня Порошенко сообщил о закупке полутора сотен квадрокоптеров Mavic для нужд ВСУ. Также артиллеристам передали шесть БПЛА Валькирия.

Как известно, в июле в Эстонии было куплено 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ – в частности, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро.

Фото: ЕС

Также 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").