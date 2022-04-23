Порошенко передал бронежилеты капелланам ПЦУ, отправляющимся на фронт

В ПЦУ сообщили, что, к сожалению, уже несколько военных капелланов погибли во время боевых действий.



"На Православную Церковь Украины сейчас возложена огромная миссия. Время расставило все по своим местам, и показало, что несла русская церковь в Украине. Капелланы ПЦУ сейчас в аду войны рядом с нашими военными. Они вдохновляют их на отпор агрессору, поддерживают дух и веру в победу. Ведь Бог с нами!", – подчеркнул Порошенко.



"Для Фонда Порошенко и ОО "Справа Громад" большая радость иметь возможность придать капелланам уверенность и защиту", – написал пятый президент в Facebook.



"Пусть Бог бережет наших защитников. А враг пусть идет по дороге за крейсером "Москва", – пожелал Порошенко.

На днях Петр Порошенко также привез сотни бронежилетов, защитные шлемы, снаряжение подразделениям ВСУ и терробороны в Краматорск Донецкой области и Николаевскую область.