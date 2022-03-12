Порошенко передал бойцам ВСУ и теробороне 450 бронежилетов, грузовики и боевые пикапы – "бандеромобили", вооруженные пулеметами ПКМ

"Сегодня у нас 17-й день войны. 17-й день, когда вся Украина мобилизована для того, чтобы дать отпор российско-фашистским агрессорам. 17-й день, когда мир никогда не будет таким, как был до этого. И на сегодняшний день день команда единомышленников вносит очень большой вклад в Вооруженные Силы Украины", - сообщил Порошенко.



"Полностью загруженный бронежилетами грузовик. Там находятся 450 бронежилетов, которые до конца этого дня будут распределены Вооруженным Силам. 450 украинских военнослужащих будут находиться под защитой бронежилетов, которые собрала наша команда. Участвует и "Фонд Порошенко", и большое количество благотворителей, которым стала возможна наша сегодняшняя акция. Уже завтра утром они отправятся в войска", - сообщил Порошенко.



"Еще два больших грузовика, которые также команда передает Вооруженным Силам Украины. Они полноприводные, 6 на 6, 4 на 4, с подкачкой колес, полностью готовы для того, чтобы выполнять боевые задания", - говорит Порошенко.

"Сегодня вы видите уникальный автомобиль "Тритон", который был изготовлен "Кузней на Рыбальском". Он может преодолевать водные препятствия. Только что он ехал со скоростью 110 км/ч. Он имеет противоминное усиление, выдерживает огонь крупнокалиберного пулемета, вооружен пулеметом" , кто был в армии, тот знает, что это такое. И это тоже один из любимых пулеметов наших Вооруженных Сил", – говорит Порошенко.

"Мы наладили переоборудование гражданского автомобиля "Пикап". Вы можете увидеть там два автомобиля. Есть бронезащита, есть также любимый ПКМ "Покемон". С большой скоростью машина отправляется как средство поддержки. 360 градусов имеет сектор обстрела", – отмечает пятый. Президент. Порошенко сообщил, что эти боевые пикапы решили назвать "бандеромобилями".



"Сегодня у нас изготовлено два "бандеромобиля" для 206-го батальона. Один "бандеромобиль" мы приняли решение передать знаменитой Ирпенской ТрО", – сообщил Петр Порошенко.

"Мы не дадим российским захватчикам никакого шанса. И каждый день мы будем выпускать то, что можем: пулеметы, бронемобили, "бандеромобили", вооружать дополнительно для того, чтобы повысить цену, которую заплатит российский захватчик за то, что он ворвался к нам" , – подчеркнул пятый Президент.

Как известно, с первых дней российского вторжения Петр Порошенко занимается обеспечением подразделений терробороны и ВСУ вооружением и средствами защиты. А также ведет активную переговорную работу с союзниками Украины, призывая их к увеличению поставок противовоздушных и противотанковых средств. В частности, Петр Порошенко взял под патронат 206 батальон терробороны Киева и несколько подразделений ТРО столичной области. По заказу Порошенко в Финляндии закуплена бронированная сталь для 2.5 тысячи бронежилетов, которые в ближайшие дни будут изготовлены в Украине для нужд наших защитников. Также в ВСУ и терроборону поступило более полутысячи пулеметов ПКМ производства завода "Кузница на Рыболовном". Всего за две недели на вооружение и средства защиты направлено более 2 млн долларов США.