Порошенко передал бойцам 206-го батальона терробороны военное снаряжение и автомобиль

"Наш героический 206-й батальон получил новую задачу. Созданный для обеспечения обороны Киева, он давал отпор врагу по многим опасным направлениям. Но об этом расскажем после нашей Победы", - написал Порошенко в Facebook .

"Новая задача — новые потребности. Поэтому сегодня привезли ребятам все, что понадобится на месте следующей дислокации: необходимое количество бронежилетов четвертого класса защиты. Но все – от обуви, дождевиков и походных кроватей к бензопилам и генераторам. Также официально передали батальону пикап", – отметил Порошенко.

"Ребята всегда могут рассчитывать на наше плечо и поддержку. Что будет нужно - найдем, купим, привезем, обеспечим. Будем рядом", - отмечает пятый президент, который с первых дней создания патронирует 206-й батальон, а также другие подразделения терробороны в Киевской области.

"Каждый, кто после 24 февраля стал в ряды славного 206-го батальона, знает, за что он воюет - за свою землю, за наших детей и за наше будущее. Украина победит в этой отечественной войне против рашистско-фашистских захватчиков. Мы выбросим их с украинской земли и построим новое, сильное и процветающее государство", – убежден Петр Порошенко.



С начала российского вторжения Порошенко передал в подразделения ВСУ и тероборону сотни пулеметов ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое военное снаряжение.