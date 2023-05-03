Порошенко передал 43-й бригаде комплекс БПЛА Poseidon и автомобильную технику

Как рассказали командиры бригады через год после вторжения, всего во время боев в Киевской области удалось уничтожить не менее 2500 единиц вражеской техники – в том числе и благодаря помощи местных жителей. В бригаде до начала вторжения не было собственной аэроразведки, координатами помогали гражданские – операторы "свадебных" мавиков. Но без мощных собственных "глаз" артиллерии воевать крайне тяжело.

Поэтому когда народный депутат из "Евросолидарности" Виктория Сюмар объявила сбор средств на БПЛА Poseidon - откликнулось более полутора тысяч человек, и не только с Киевщины. Приложились к сбору через проект "Глаза арты" и телеканал "Прямой" и "5 канал". Остальные суммы закрыл Фонд Порошенко. В комплекте три "птички", каждая из которых стоит 100 тысяч евро.

Пока шел сбор, бойцы бригады проходили в учебном центре 6-недельное обучение, как управлять этими мощными "птичками".

С подарками успели к празднику – Дню рождения бригады, который отмечают в начале мая. Кроме комплекса БПЛА Poseidon команда Порошенко привезла артиллеристам 5 грузовиков DAF, 5 мобильных банно-постирочных комплексов и передвижную автомастерскую.

"Традиционно к "птицам" мы передаем комплекс управления дронами. Здесь есть все необходимое оборудование: генератор, "старлинк", источник бесперебойного питания, и, главное, рабочие места — для оператора, пилота, корректировщика огня и командира. Воины очень обрадовались, потому что это значительно упростит их работу. Приехал, запустил "птичку" в небо, увидел цель, ударил огненным дождем по оккупантам", - показывает пятый Президент "начинку" внутри специально оборудованного кунга.

"Мы также привезли вещь, за которой выстроилась очередь, - передвижная авторемонтная мастерская. Это позволяет военным не тратить время на эвакуацию подбитой техники, а чинить прямо на месте. Мастерская нафарширована всем необходимым: станками, генератором, сварочным аппаратом, краном, важным оборудованием", – объясняет Порошенко.

"Армия готовится к наступлению, и ей очень нужны "глаза", которые будут далеко видеть и делать ад для оккупанта. Не сомневаюсь, что наши артиллеристы найдут не одну вражескую базу боеприпасов, резерв техники и казармы. И будет БУМ", – убежден Петр Порошенко.