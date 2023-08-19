Порошенко передал 10-му армейскому корпусу Сухопутных войск ВСУ комплекс "Посейдонов", технику и оборудование
Петр Порошенко во время поездки на фронт передал 10-му армейскому корпусу Сухопутных войск ВС Украины комплекс БПЛА "Посейдон" – это три "птички" и пункт управления на базе грузовика DAF. Также военным привезли мощный тягач Foden с мобильной шиномонтажной мастерской
Об этом пишет сайт партии "ЕС".
"Сегодня в Запорожье идут едва ли не самые тяжелые бои. Вылеты, выстрелы, земля гудит под ногами. 10 армейский корпус ВСУ крепко вгрызся в землю и не собирается ее отдавать. Но ребятам нужно все, что сможет усилить их в боях. Особенно просят средства для разведки , а когда мы поставили им первые "Посейдоны" - они попросили еще. Так что передаем уже третий комплекс", - рассказал Порошенко.
Порошенко также отметил, что комплекс способен противодействовать российскому РЭБ, он передает артиллеристам точную разведывательную информацию – а это крайне важно для успеха нашего наступления.
"Здесь сейчас находятся три птицы, здесь находится пульт управления. Там дальше, вы слышите, идет инструктаж полностью подготовленных экипажей. Никто не допущен к пункту управления без того, чтобы был выдан сертификат учебного центра Вооруженных Сил Украины и сертификат Благотворительного Фонда Порошенко", – объяснил он.
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