Порошенко передал 10-му армейскому корпусу Сухопутных войск ВСУ комплекс "Посейдонов", технику и оборудование

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

"Сегодня в Запорожье идут едва ли не самые тяжелые бои. Вылеты, выстрелы, земля гудит под ногами. 10 армейский корпус ВСУ крепко вгрызся в землю и не собирается ее отдавать. Но ребятам нужно все, что сможет усилить их в боях. Особенно просят средства для разведки , а когда мы поставили им первые "Посейдоны" - они попросили еще. Так что передаем уже третий комплекс", - рассказал Порошенко.

Порошенко также отметил, что комплекс способен противодействовать российскому РЭБ, он передает артиллеристам точную разведывательную информацию – а это крайне важно для успеха нашего наступления.

"Здесь сейчас находятся три птицы, здесь находится пульт управления. Там дальше, вы слышите, идет инструктаж полностью подготовленных экипажей. Никто не допущен к пункту управления без того, чтобы был выдан сертификат учебного центра Вооруженных Сил Украины и сертификат Благотворительного Фонда Порошенко", – объяснил он.