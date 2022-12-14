"200 очень крутых автомобильных цифровых радиостанций Motorola. И 8 ретрансляторов. Возможно, они по размеру не так впечатляют, как пикапы, SHIELD или Oshkosh, но, поверьте, нам чудом удалось их вырвать и привезти", – показал Порошенко оборудование.

"Сейчас завершаем оформление – и срочно на Восток. Под Авдеевку, под Бахмут, потому что там сейчас решается судьба не только Украины, а возможно всего мира", – объясняет он.

"И каждый из нас должен сделать то, что он в состоянии, чтобы ускорить победу, чтобы обеспечить контрнаступление, чтобы освободить украинскую землю от рашистского хлама, выжать их из страны. А кого не выжмем - уничтожим. Другого разговора не будет", - говорит Петр Порошенко.

В целом с 24 февраля после начала полномасштабного российского вторжения Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Справа громад" направили в поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, пищевые продукты (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).