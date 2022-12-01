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Порошенко отремонтирует подбитый «Шилд», спасший жизнь 11 десантников

1 декабря, 2022 четверг
18:12
Новости

Бронемашину МLS Shield, в которую на Востоке попала 120-мм мина, привезли с фронта для ремонта

Об этом сообщил Петр Порошенко.

Он также поздравил 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду с днем создания - именно в эту бригаду передали 11 итальянских бронемашин, купленных Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад".

"Дорогая, родная и любимая 79-я бригада, сегодня ваш день. В этот день мы передаем вам самые искренние, самые теплые поздравления. Спасибо за то, что вы на переднем крае, на Востоке защищаете украинскую землю, переходя в наступление и уничтожайте рашистов", – сказал Порошенко.

Он также поблагодарил всех неравнодушных украинцев, которые донатили на покупку бронемашин для десантников. Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.

"6,5 тысяч человек в свое время "Делу Общин" перечислили деньги на программу Shield. Десантники этого красавца назвали Venom, это один из одиннадцати героических персонажей. И Venom полностью оправдал свое имя. Несколько дней назад вражеская 120 мм мина попала прямо в машину, в двигатель Я не буду вам говорить, что происходит с БТР-ми или бронированными машинами, когда в них попадает артиллерийский снаряд большого калибра или 120-ти миллиметровая мина.Это уничтожает и машину, и экипаж. наших героев. Venom спас жизнь, все 11 наших героев остались живы и даже не нуждались в госпитале", – напомнил пятый президент.

"Удар был ужасной силы, видите, что разорвало броню, разошлись сварные швы, были уничтожены тепловизоры, другое электронное оборудование – даже зеркало с подогревом и с компьютером тоже было уничтожено. Но жизнь была сохранена", – отмечает Порошенко.

"Сегодня ночью наша группа вернулась с Востока, сегодня ночью лафет Марины, рошеновский тягач и ваше безудержное желание помогать армии привезли этого красавца к нам на восстановление боеспособности. Мы с вами совместно его восстановим", – говорит Петр Порошенко.

"Еще одно попадание, но уже из "Града", было в другой броневик - его зовут "Росомаха". Там было 7 десантников - все живы. Мы его еще не притянули, повреждения там больше, сейчас наши инженеры выясняют обстоятельства восстановления" боеспособности", – сообщил Порошенко.

"Мы с вами делаем обычную военную работу – заботимся о людях, делаем все, чтобы защитить Украину. Победа будет за нами", – подчеркивает Порошенко.

Как известно, 11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО "Дело Громад". Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн. евро.

Как рассказал Петр Порошенко, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины. Контракт удалось реализовать максимально быстро при поддержке правительства Италии.

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