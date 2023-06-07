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Порошенко отправили первый гуманитарный груз на Херсонщину, второй уже готовят

7 июня, 2023 среда
20:29
Новости

Херсонщина после подрыва россиянами Каховской ГЭС страдает от затопления. Людям, спасающимся из районов, залитых водой, нужно все – от пищевых продуктов до техники для обеззараживания

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

Марина Порошенко с активистами "Солидарной Молодежи" уже отправила машину с медикаментами, питьевой водой, средствами гигиены и детским питанием.

Петр Порошенко по телефону связался с херсонской активисткой ОО «Справа Громад», волонтером Оксаной Погомий. В ближайшие дни на юг готовят большой гуманитарный груз, говорит пятый Президент.

"Я сегодня общалась с местными властями, понимаю, что нужна будет вода, как можно больше. Потому что в нашем городе уже с завтрашнего дня вода будет по часам, и мы будем выкручиваться, но у нас будут районы, где воды вообще не будет, потому что все затоплено, подтоплено", – рассказывает волонтер о ситуации в Херсоне.

"Мы грузим целую большую фуру воды, 20-тонную. И везем бутилированную воду, которая может быть роздана через наши склады, через центры помощи. Вторая позиция – это сапоги. Мы нашли полтысячи сапог. 300 мужских, более 200 женских. И сейчас все, что будет на складах, рыбацкие сапоги как комбинезон, в котором можно выполнять спасательные работы. Это именно то, что вы попросили", – сообщил Порошенко. Пятый Президент также говорит, что в Херсонскую область планируют передать системы химической водоочистки – их уже заказали.

"Как тогда мы сотрудничали по системе химводоочистки для Николаева и для Херсона, но это требует двух-трех недель для производства систем химводоочистки для того, чтобы обеспечить водой", – объясняет Порошенко.

"Мы нашли бензиновые мотопомпы для откачки грязной воды, а также генераторы, в основном 3-киловаттные. В условиях дефицита энергоснабжения мы готовы будем доставить их на этой неделе", – отмечает Порошенко.

"Помпы очень нужны, потому что как начнет спадать вода, нужно будет откачивать. Очень просили эти мотопомпы", – отмечает Погомий.

Также в регион передадут корм для домашних животных – кошек и собак. "Мы покупаем почти тонну корма для собак и кошек, можно найти организации, добровольцев, занимающихся животными", – говорит Порошенко.

Оксана Погомий также рассказала, что в регионе нужна сыворотка от змеиных укусов, поскольку после затопления ядовитые пресмыкающиеся появились в городе, и это опасно для людей: "Я считаю, об этом надо думать уже сейчас, у нас появилось очень много ядовитых гадюк. А сыворотка вряд ли у нас есть. Ее никогда не было, а сейчас они прямо в городе. Мне сегодня фотографии прислали. Эта проблема будет, не будем знать, что делать".

Кроме того, подъем воды усугубляет эпидемиологическую ситуацию, поэтому необходимы средства и техника для обеззараживания. "Сейчас из-за этого подтопления, к сожалению, на некоторые кладбища, скотомогильники подошла вода, все плавает. Поэтому нам будет нужна для очистки воды машина, которая будет с улицы все смывать", – объясняет Оксана Погомий.

"Я обращусь в ГСЧС, может они имеют готовую машину и тогда передислоцируем, и если потребуется помощь в том числе с санитарно-гигиеническими средствами, дезинфекции, мы тоже в рабочем порядке это обсудим", – говорит Порошенко.

Также в Херсон передадут печку для волонтерской пекарни вместо уничтоженной во время российских обстрелов. Это позволит увеличить производство бесплатного хлеба, который очень нужен. "Сегодня мы повезли хлеб на блокпосты, но отдали по дороге еще и тем, кто сейчас готовит людям, и тем, кого перевозят из затопленных районов", - рассказывает волонтер.

Порошенко отмечает: случившееся с Каховской ГЭС трагедия для всей Украины, и только вместе мы можем преодолеть ее последствия. "Мы с вами, вы с нами, мы вместе двигаемся к победе", – убежден Петр Порошенко.

"Мы очень благодарны за помощь. Психологически гораздо легче, когда ты понимаешь, что тебя поддерживают", – говорит Оксана Погомий.

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