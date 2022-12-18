Порошенко отправил с Донбасса на ремонт броневик Shield, благодаря которому спаслись восемь десантников
В ноябре этот Shield попал под обстрел "градов". Все десантники уцелели, а машину будут ремонтировать
Петр Порошенко во время поездки на Донбасс забрал с передовой для восстановления поврежденную российским "градом" бронемашину MLS Shield, рассказывает политик у себя на ютубе.
"Представьте себе, какой была сила взрыва вражеского снаряда "Град". И как крепка бронекапсула Shield, если весь экипаж украинских десантников после этого остался жив. Я смотрю на практически уничтоженный бронеавтомобиль и благодарю Бога, что они живы", - сказал Порошенко во время встречи с бойцами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.
"Дверь вырвало. Посмотрите, что стало с ходовой, кардан оторвало, все. А все люди живы", - заметил Порошенко.
"Ради этого стоит жить. Восемь украинских десантников остались живы благодаря "шилду". Каждый, у кого есть майка с принтом "Я купил ВСУ броневик", каждый, кто участвовал, когда мы собирали деньги на "шилд", сейчас являются соучастником наступления и спасения жизней наших десантников", - считает Порошенко.
Раненый броневик будет доставлен на ремонт на лафете, который Порошенко подарил жене Марине на годовщину свадьбы.
"Отдельный отчет перед Мариной. Сюда - в Доброполье, Дружковку, на Бахмутское направление - ездить не все хотят. Но твой лафет вместе с грузовиком Roshen выполняют эти чрезвычайно важные боевые задачи. Сейчас мы везем на восстановление боеспособности нашего с вами Shield для 79-й бригады", - отметил Порошенко.
- Напомним, 11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО "Справа громад". Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.
- Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины.
- Контракт удалось реализовать максимально быстро при поддержке правительства Италии.
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