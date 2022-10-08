Порошенко отправил из Британии очередную партию грузовиков Leyland DAF для ВСУ: свыше 200 машин, нужно как можно быстрее доставить их в Украину

Для того чтобы ускорить перевозку грузовиков, Петр Порошенко подарил своей жене Марине автомобильный лафет, доставляющий машины из Европы в Украину.

"Сейчас у нас самая важная задача – каким образом две сотни автомобилей доставить в Украину. Я очень благодарен волонтерам, которые обратные рейсы из Великобритании загружают нам только по цене горючего и расходов водителя. И чем больше мы найдем таких волонтеров, которые помогут нам ускорить поставки этих автомобилей в Украину, тем лучше", – объясняет Петр Порошенко.

"Я очень рада сегодня быть здесь, чтобы увидеть своими глазами именно эти грузовики, которые перевозит мой лафет. Он где-то каждые 3-4 суток делает полный оборот и привозит в ВСУ следующие два грузовика, потому что именно два помещается одновременно на лафете", - говорит Марина Порошенко.

И добавляет: "Я очень счастлива. Даже перехватывает дыхание от того, что я вижу эти машины, которые будут помогать нашим ребятам бить рашистов и освобождать нашу родную Украину".

"В общей сложности это будет более 200 автомобилей. После соответствующих инспекций, отбраковок, будут отгружаться, отправляться в Украину. Здесь работает десяток людей, наших волонтеров, которые бесплатно, за счет своего времени делают крайне важную работу. Мы делаем все, чтобы на фронт поступала надежная техника. Для того, чтобы мы поставили в Вооруженные силы как можно больше артиллерийских тягачей, грузовиков для перевозки боеприпасов и все то, что обеспечивает контрнаступление ВСУ. Мы об этом говорим все время. И на сегодняшний день контрнаступление, в том числе и с участием вооружения, техники, которые мы поставляем, стал реальностью. Чему мы очень радуемся", - отмечает Порошенко.

Leyland DAF 45.150 - это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" также получили лицензии Государственного департамента США на покупку двух мощнейших танковых тягачей Oshkosh. "Я верю в то, что НАТО поставит нам танки. Я верю в то, что они будут как американские, так и немецкие. И мы делаем все для того, чтобы подготовиться", - отмечает пятый президент.

За полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. На эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, средства для строительства.

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