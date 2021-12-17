Порошенко отбыл в запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу

В частности, по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины, по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле, пишет пресс-служба партии "ЕС".



Об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились во время телефонного разговора 15 декабря, в годовщину Объединительного собора.



Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной Церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.



20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый Президент Украины примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".



Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам миру и безопасности.