Порошенко отбыл в запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу
Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции
В частности, по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины, по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле, пишет пресс-служба партии "ЕС".
Об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились во время телефонного разговора 15 декабря, в годовщину Объединительного собора.
Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной Церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.
20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый Президент Украины примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".
Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам миру и безопасности.
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