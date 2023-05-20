Порошенко объяснил, почему выборы во время войны разрушительны для страны

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

"С 24 февраля 2022 года украинская политическая жизнь логически приостановилась. Стоит ли переносить выборы, которые должны были состояться в конце года, на неопределенный срок?", – спросили журналисты Порошенко.

"Мы должны придерживаться политики единства. До победы единство должно быть превыше всего. Любая избирательная конкуренция грозит ее разрушить. Я знаю, что некоторым политикам не терпится, но мы не имеем права играть с огнем", – считает Порошенко.

"Мы заплатили очень высокую цену, чтобы сохранить нашу нацию, и единство является ключом к нашей победе. Как бывший президент и ответственный за вторую фракцию парламента, я не позволю это поставить под угрозу", - подчеркнул Петр Порошенко.