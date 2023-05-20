Порошенко объяснил, почему выборы во время войны разрушительны для страны
Петр Порошенко сказал, что проводить выборы во время войны небезопасно, поскольку это станет ударом для внутреннего единства
Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.
"С 24 февраля 2022 года украинская политическая жизнь логически приостановилась. Стоит ли переносить выборы, которые должны были состояться в конце года, на неопределенный срок?", – спросили журналисты Порошенко.
"Мы должны придерживаться политики единства. До победы единство должно быть превыше всего. Любая избирательная конкуренция грозит ее разрушить. Я знаю, что некоторым политикам не терпится, но мы не имеем права играть с огнем", – считает Порошенко.
"Мы заплатили очень высокую цену, чтобы сохранить нашу нацию, и единство является ключом к нашей победе. Как бывший президент и ответственный за вторую фракцию парламента, я не позволю это поставить под угрозу", - подчеркнул Петр Порошенко.
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