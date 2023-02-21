Порошенко объяснил, каким должен быть ответ Путину

Об этом пишет Петр Порошенко в Facebook.

Пятый президент констатирует: цель Путина – уничтожение украинской государственности и аннексия украинских земель, установление контроля над Европой.

"Мирный план Путина" – это аннексия Украины и капитуляция Запада в духе российских проектов соглашений по безопасности декабря 2021 года", – отмечает Порошенко.

"Наш общий ответ очевиден – больше оружия для победы ВСУ на поле боя, «адские санкции» для уничтожения российской экономики, свержения путинского режима и привлечения его к международной ответственности, а также членство Украины в ЕС и НАТО. Вместе к победе!", – пишет Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко в своей колонке для журнала Newsweek призвал западных партнеров ввести против России такие санкции, которые окончательно подорвут ее экономику и разрушат основу путинского режима.

Порошенко также привез предложения по убийственным санкциям против России в Мюнхен и представил их во время многочисленных встреч на полях конференции. "Это не просто десятый пакет санкций – это стратегия санкционного давления на Россию, которая вместе с поставками оружия является ключевым элементом принуждения Путина вывести свои войска и вступить в переговоры об окончании войны на украинских условиях", – подчеркнул пятый президент.