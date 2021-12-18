Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ

Как сообщил Порошенко, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь признание ее другими православными церквями-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ВТО как залога единения украинского общества.



Он рассказал журналистам, что встреча длилась около двух часов.

"Я очень благодарю Его Всесвятость Вселенскому Патриарху, Священному Синоду за такое огромное внимание, которое Его Всесвятость демонстрирует по отношению к Украине", – сказал Порошенко.

"Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная с результатов его визита в Соединенные Штаты, встречи с президентом Байденом, где они очень много говорили об Украине", – отметил пятый президент.

"Мы скоординировали наши действия, начиная от процедуры и процесса признания Православной Церкви Украины сестрами – православными церквями в мире. Его Всесвятость оставляет признание нашей Церкви одним из своих сверхважных приоритетов. И это очень приятно", – говорит он.

"Мы договорились о чрезвычайно важных действиях, которые мы будем предпринимать в 2022 году", – сообщил Порошенко.

"Я поздравил Его Всесвятость с третьей годовщиной Объединительного собора, когда была создана, а точнее – возобновлена работа Православной Церкви Украины при прямом участии и поддержке Его Всесвятости Вселенского Патриарха и Синода нашей Матери-Церкви", – напомнил Порошенко.

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Порошенко и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Его Всесвятость передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране было мир и благополучие.



"Я передал поздравления от верных Его Всесвятости с Рождеством, с Веселыми праздниками. Хочу передать всем телезрителям, всем украинцам благословение от Его Всесвятости, хочу передать поздравления с грядущими праздниками. Всегда помните, что Бог есть с Украиной, что Вселенский Патриарх молится за нас. Не теряйте оптимизма. Несмотря на все испытания, которые нам посылает судьба, все будет хорошо", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

