Порошенко обсудил с Послом Британии давление на свободу слова в Украине

В ходе встречи обсудили вопросы, связанные с преодолением актуальных вызовов, в частности, относительно концентрации российских войск на границах с нашим государством, миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, угрозы российского газового реванша, об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".



Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров за помощь Украине в отпоре российской агрессии, сохранении санкционного режима против России, усилении военных и оборонных способностей украинской армии.



Пятый президент Украины обратил внимание Посла Великобритании, председательствующей в Группе Семи (G7), на состояние демократии в Украине, реформирование системы правосудия и борьбы с коррупцией, а также усиление давления на демократическую оппозицию и свободу средств массовой информации, в том числе через одобрение так называемого закона о деолигархизации.