Порошенко обсудил с министром иностранных дел Великобритании санкции против российских олигархов и наращивание военной помощи Украине

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"В Бирмингеме вместе с Мариной поблагодарили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли и его жену Сюзанни Джанет Темпл за поддержку Украины", - написал Порошенко.

"Мы обсудили пути наращивания военной помощи Украине в контексте потребностей ВСУ. А также важность введения адских санкций против России и российских олигархов, имеющих имущество в Великобритании", – подчеркнул пятый президент.

"Донес свое мнение о том, что членство Украины в НАТО станет важной составляющей "Формулы Победы" над путинским режимом и весомым элементом стратегии депутинизации Европы и мира. Мы согласились, что важно продолжать в Украине демократические реформы, обеспечивать верховенство права и повышать эффективность борьбы с коррупцией", – отметил Петр Порошенко.

"Благодарю Лондон за лидерство в мобилизации европейской поддержки Украине!", - написал Порошенко.

Учащенное членство Украины в НАТО является одной из 5 составляющих "Формулы Победы", которую предложил Порошенко западным союзникам. Она включает в себя предоставление Украине мощного оружия, включая истребители и танки, полное эмбарго на российские энергоносители, "План Маршалла" для восстановления украинской экономики и ускоренное членство Украины в ЕС и НАТО.

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