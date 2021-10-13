Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на оккупированных территориях Украины

Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.



Порошенко подробно обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе. Стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через российско-украинскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").



"Существуют Минские договоренности. И для меня эти договоренности являются базовыми. Совершенно понятно, что их следует соблюдать, и их надо уважать с разных сторон. Я также благодарна СММ ОБСЕ за то, что они делают. Я разочарована решением России, которая не согласилась и применила свое право вето в отношении продления мандата наблюдательной миссии для контроля на границе. Я думаю, что это должно быть, чтобы гарантировать, что там есть наши глаза, чтобы видеть, что там происходит, как обеспечивается пропуск людей. есть ли проявления насилия там на месте. Я читаю доклады СММ ОБСЕ по ситуации в отдельных районах Луганской и Донецкой областей ежедневно и на еженедельной основе также. Похоже, что ситуация для людей, которые там проживают, является крайне сложной", - говорит Маргарета Седерфельт.



Стороны отметили роль СММ ОБСЕ в поиске мирного урегулирования и поддержали важность продолжения ее деятельности в полном объеме.



"Героические наблюдатели миссии ОБСЕ день за днем презентовали всему мировому сообществу правдивую информацию о российской оккупации в Украине. Я был очень разочарован, что Россия заблокировала продолжение этой миссии в 2021 году. Потому что ОБСЕ очень эффективная организация, и то, что Россия заблокировала ее миссию - в который раз подтверждает, что она несет ответственность за поставки оружия и наемников на восток Украины", - отметил пятый президент.



Петр Порошенко выразил уверенность в необходимости более активного привлечения ОБСЕ к безотлагательному освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечение свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризму в Украине. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.