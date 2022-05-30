Порошенко обратился к Зеленскому с открытым письмом

Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".

"Уважаемый господин президент! Обращаюсь к Вам, направляясь из Киева на Конгресс и Саммит Европейской народной партии – самой влиятельной политической семьи в Европе, членами которой являются руководство структур ЕС и многих государств-членов. Именно там будут формироваться решения, среди прочего, и по поводу перспектив усиления санкционного режима против России, и по механизму послевоенного восстановления Украины, и по возможности предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе на заседании Европейского Совета в конце июня, есть соответствующее официальное приглашение от Президента Европейской народной партии. Запланированы мои выступления на Конгрессе и Саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий, после того как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался. отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", - отметил он.

На фоне внешней угрозы чрезвычайно важно сохранять единство и скоординированность наших усилий, избегать любых внутренних распрей и совместно работать на всех возможных международных площадках, особенно таких весомых, как Европейская народная партия, сказал Порошенко.

Читайте также: Кто и почему не пустил Порошенко в Вильнюс на заседание ПА НАТО?

"Хочу отметить: главный сигнал, с которым направляюсь в Роттердам, - предоставить Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС уже в июне, что символично совпадает с пятилетием введения безвизового режима. Второй сигнал - это поддержать Украину в отпоре путинской агрессии и восстановлении территориальной целостности. Это наша общая война и поэтому дайте Украине больше оружия, а рашистам – больше санкций! Третий сигнал – это предоставление нашему государству достаточной финансовой помощи во время войны и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления. При такой ясности в целях и мессиджах - в чьих интересах останавливать меня на границе?" – спросил он.

Украинский народ в эти сложные времена заслуживает мудрости политиков. Залогом наших успехов всегда была крепкая армия, внутреннее единство, мощная международная поддержка и солидарность. И сегодня все вместе – и власть, и оппозиция, и гражданское общество – работаем для развития сильной независимой демократической процветающей европейской Украины, добавил Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb