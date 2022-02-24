Порошенко обратился к украинскому народу: день полномасштабного вторжения России в Украину должен стать Днем национального сопротивления

Приводим полный текст обращения:

"Дорогие украинцы, братья и сестры!

В эти нелегкие времена обращаемся к вам с призывом.

Стране нужны единство и решительные действия!

Потому время слов прошло. Враг на нашей земле. Мы должны защищать и защитить Украину!

Мы сейчас создаем военный штаб из опытных военных с целью развития системы обороны Киева.

Выстоит Киев – выстоит Украина!

Я призываю мужчин прибыть в пункты территориальной обороны своих городов.

Территориальная оборона должна быть немедленно снабжена оружием, средствами коммуникации, дронами, горючим, запасами вещевого, пищевого и медицинского обеспечения, противотанковыми средствами.

Все должны поступить в распоряжение военного руководства и выполнять приказы командования.

Дисциплина и порядок – важные условия для эффективной борьбы.

Сегодня у каждого украинца только один флаг – наш национальный сине-желтый.

Кто не в строю должен быть надежным тылом для нашей армии. Сохранять покой. Не паниковать. Не распространять российские фейки. Не падать раньше, чем начнут стрелять

Помогать тому, кто не может позаботиться о себе.

Поддерживать волонтеров и главное поддерживать Вооруженные Силы Украины – гарант нашего суверенитета.

Мы, украинцы, одна семья. Мы боремся. Давайте помогаем друг другу. Организуемся в общественные стражи, чтобы патрулировать свои улицы и давать ответ мародерам и диверсантам.

И каждый дом должен стать для нас крепостью, а для них – адом.

Действуем слаженно и сообща.

Прошу: документируйте каждый снаряд, каждый осколок, упавший на нашей территории. Потому что потом ляжет в основу доказательной базы обвинений Путина, Российской Федерации как страны-агрессора в преступлениях против человечности со стороны Путина.

Мы призываем западных союзников к сокрушительным санкциям против государства-агрессора и непосредственно наконец-то против Путина.

Предоставить Украине максимальное количество оружия; внедрить программы «Ленд-лиза», чтобы сделать максимальной цену вторжения для каждого захватчика, для каждого российского солдата, переступившего границу нашего государства.

Мир сегодня потерял последние иллюзии – те, кто у них был. И это – война не только против Украины. Это война против объединенной Европы. Война против всего цивилизованного мира.

Но мы с вами на передовой.

И в этот день полномасштабное вторжение России в Украину должно стать Днем национального сопротивления.

Это единственный шанс уберечь Украину – лучшую страну в мире.

Слава Украине!"



