Об этом Петр Порошенко сказал в эфире CNN

"В конце концов, может быть так, что Польша и другие страны-члены НАТО поставят нам танки без разрешения Германии. Это может быть Challenger из Великобритании, Leopard из Германии и другие. Нам точно сейчас нужны танки. Без танков невозможно обеспечить наступательную операцию" , – объяснил Порошенко.

"Если мы рассчитываем отбросить российского агрессора с украинской территории, то это невозможно без ПВО. Это очень тяжело без реактивных истребителей, и это невозможно без танков. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", – считает пятый президент.

"Это – мое послание канцлеру Шольцу. И еще один месседж – все народы в Европе поддерживают поставки Украине танков. Украина платит значительно более высокую цену, чем Германия", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что весь западный мир НАТО должен научиться единству.

"Вы должны научиться говорить единым голосом: Германия, Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО", – сказал Порошенко.

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