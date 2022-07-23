Порошенко об ударе по Одесскому порту: "Во главе России – существа, недостойные никакого доверия"
Пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прокомментировал нанесенный оккупантами в субботу, 23 июля 2022 года, ракетный удар по порту Одессы, где отгружают зерно на экспорт
Об этом политик заявил у себя в фейсбуке.
"Во главе России - существа, недостойные никакого доверия. Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил же, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны", - отметил Порошенко.
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В то же время, отметил Петр Порошенко, следует "не доверять Путину, не бояться Путина, бороться с Путиным".
"Вот коротко и все, что можно сказать об обстреле рашистами порта в Одессе на следующий день после того, как кремль гарантировал всему миру беспрепятственный вывоз украинского зерна. А некоторым странам третьего мира, которым действия РФ угрожают искусственным голодом, пора задуматься и выйти из спирали позорного молчание об агрессии Ерефии против Украины. Россия – это угроза для всего мира", - подытожил Порошенко.
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