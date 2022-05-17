Порошенко об освобождении из плена украинских военных: готов на любом этапе присоединиться к переговорам
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что вокруг процесса освобождения из плена украинских военных должны быть объединены все усилия
13 мая президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировым лидерам с призывом помочь украинским властям спасти защитников "Азовстали".
"Я, во-первых, хотел бы поблагодарить Виктора Андреевича и Леонида Даниловича за то, что мы буквально через час сформировали наше общее обращение. Я хотел бы поблагодарить всех: и Генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешу, и Петера Маурера, президента Международного комитета Красного Креста , которые присоединились к этому и дали возможность вывести хотя бы раненых из условий, которые были", - говорит Порошенко.
"Работа не закончена. Сегодня нам всем нужно объединиться для того, чтобы забрать из плена «азовцев» и всех украинских военных, всех пленных, которые держатся в заложниках российским варварским агрессором", – сказал он.
"Я знаю, что это дело нелегкое и требует дополнительных усилий. Я готов на любом этапе присоединиться к переговорному процессу, координационному процессу. Потому что все украинские герои должны быть из плена возвращены домой", – убежден Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.36
- Актуальное
- Важное