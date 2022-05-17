Порошенко об освобождении из плена украинских военных: готов на любом этапе присоединиться к переговорам

13 мая президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировым лидерам с призывом помочь украинским властям спасти защитников "Азовстали".

"Я, во-первых, хотел бы поблагодарить Виктора Андреевича и Леонида Даниловича за то, что мы буквально через час сформировали наше общее обращение. Я хотел бы поблагодарить всех: и Генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешу, и Петера Маурера, президента Международного комитета Красного Креста , которые присоединились к этому и дали возможность вывести хотя бы раненых из условий, которые были", - говорит Порошенко.

"Работа не закончена. Сегодня нам всем нужно объединиться для того, чтобы забрать из плена «азовцев» и всех украинских военных, всех пленных, которые держатся в заложниках российским варварским агрессором", – сказал он.

"Я знаю, что это дело нелегкое и требует дополнительных усилий. Я готов на любом этапе присоединиться к переговорному процессу, координационному процессу. Потому что все украинские герои должны быть из плена возвращены домой", – убежден Порошенко.