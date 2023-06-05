Порошенко об обстреле волонтерской пекарни в Херсоне: уже заказываем все необходимое, чтобы возобновить работу
При обстреле в Херсоне "прилетело" в помещение волонтерской пекарни. К счастью, люди не пострадали – только оборудование
"Оборудование быстро восстановим", - цитирует пресс-служба партии "ЕС" Порошенко.
"Сегодня россияне ударили по нашей пекарне в Херсоне. Слава Богу, никто не пострадал. Я не знаю, что двигало ими: то ли зависть, что при ежедневных обстрелах херсонцы имели свежий хлеб, то ли, что они жуют кожаные ремни, потому что не есть неделями - норма для этих ублюдков", - пишет Порошенко.
Как сообщила херсонская активистка ОО "Справа Громад" Оксана Погомий, выведена из строя одна печь для выпечки: "оборудование: одна печка – минус. Это плохо. А все остальное работает. Генератор, слава Богу, не прилетело".
"Плакать не будем, руки опускать не будем. Будем думать, как выкручиваться. Хлеб будет. Я радуюсь, что все живы. А все остальное, то такое – материальное сейчас не важно", – убеждена волонтер.
"Мы в контакте с Оксаной Погомий, и заказываем все необходимое, чтобы возобновить работу пекарни. Отремонтируем одну печку, которая вышла из строя. Вторая – будет продолжать выпекать хлеб, пока только для военных, потому что воины – наш приоритет", – добавляет Порошенко.
Фото: eurosolidarity.org/
"Связался с нашим ребятам из Херсона. Узнал, что им нужно, чтобы найти и уничтожить тех уродов, которые это сделали. Привезем. Все. Необходимо", – пишет Петр Порошенко.
Как известно, в ноябре прошлого года Петр Порошенко вместе с волонтерами купил для освобожденного Херсона хлебопекарное оборудование и мощный генератор, пекарню также снабдили мукой, сахаром и другими необходимыми продуктами.
Фото: eurosolidarity.org/
Как рассказала Оксана Погомий, каждый день после обеда свежий хлеб активисты везут на блокпосты. А для раненых в госпиталь готовят пиццу и сладкие рулеты с херсонским вареньем. Также хлеб бесплатно раздавали горожанам.
Местные власти пытались помешать волонтерам, заблокировав им доступ в помещение – несмотря на то, что в то время хлеб в Херсон привозили из других городов, а многие горожан после месяцев оккупации не имели ни работы, ни средств.
Впрочем, прибывшая по вызову полиция отказалась "воевать" с активистами. В декабре в канун Рождества волонтеры испекли первый хлеб.
"Касаемо вас, россияне, помните, вы можете забрать у нас хлеб, можете забрать наши территории, но вы никогда не заберете у нас свободу. А со свободой мы вернем и хлеб, и территории. А вы и дальше будете под кнутом жрать свои ремни, потому что иначе не умеете. Месть будет, ждите", – пишет пятый президент.
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