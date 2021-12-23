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Порошенко о заявлениях Путина: незавуалированные территориальные претензии и угрозы Украине

23 декабря, 2021 четверг
21:54

Путин в который раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого Украинского государства

Об этом пишет в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отмечает: в Кремле продолжают говорить об Украине, как Гитлер о Судетах.

"Снова об "исконно русских территориях", теперь уже и на Донбассе. Что это, как уже незавуалированная территориальная претензия и очередная угроза Украине, которую, по новой версии, уже создал Ленин?" - замечает Петр Порошенко.

"Так же беспокоит и откровенная паранойя относительно расширения НАТО и постоянное отрицание права Украины стать членом Альянса. Хочу напомнить, что границы современных государств и наций определяются не странно трактованной историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", - отмечает пятый президент.

Порошенко также напомнил, что участие в военных и политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами точно без "параноидальных страхов" соседних государств.

"Украинским дипломатам нужно как можно скорее выбираться из Гуты, и каждый в "своей столице" должен в полной мере использовать очередной каминг-аут Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку - от санкций до оружия", - считает Порошенко.

"А человеку, исполняющему обязанности президента ,- остыть, прийти в себя и, вместо того чтобы умножать внутренние конфликты и разделения, объединить общество и политикум для обороны страны. Потому что воюет не с тем, не за то и не там, где нужно", - резюмирует лидер партии.

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