Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко отметил в эфире французского телеканала LCI.

"Путин не сказал ничего нового. Он продемонстрировал, что он воюет не только с Украиной – Путин воюет со свободой, с демократией и со всем демократическим Западным миром. Он это так и называет – "коллективный Запад". Это значит, что он воюет в том числе и против Франции", – объяснил Порошенко.

"Это манифест ненависти к Западу, к свободе и к демократии. И несмотря на то, что он сейчас якобы сбавил "температуру" выступления, но по содержанию оно еще даже хуже. Путин, декларируя право России на свою культуру, собственную историю, категорически и лицемерно отказывает Украине в праве на свою историю, на свою культуру и в конце концов в праве на наше существование", – отмечает Порошенко.

"Очень трудно найти компромисс, потому что Путин хочет нас убить, а мы хотим жить. Путин хочет стереть Украину с карты мира, а мы хотим жить в своей стране с тысячелетней историей и вернуть ее в семью европейских народов. С европейскими ценностями, с европейской свободой, с европейской демократией", – объясняет пятый президент.

"Рекомендации по этому поводу могут быть только такими. Первый призыв ко всем вашим зрителям, призыв ко всем французам, ко всем европейцам, призыв к миру: не верьте Путину. Никогда Путин не говорил и не говорит правду. И призыв номер два: не бойтесь Путина. Берите пример с Украины. Если бы мы боялись Путина, он бы захватил Украину в течение недели", – заметил Порошенко.

"Но созданная восемь лет назад армия, Вооруженные Силы Украины не просто разрушили проект Путина по созданию "Новороссии" в 2014-2015 годах. Не просто освободили две трети оккупированного Донбасса. Мы дали достойный ответ на широкомасштабное вторжение. И с помощью НАТО, цивилизованного мира мы дали отпор Путину, откинув его от Киева, от Сум, от Чернигова, от Полтавы, от Харькова", – констатирует Петр Порошенко.

Он считает, что Путин все больше и больше начинает понимать ту неприятную ситуацию, в которой оказался, и выходит из того пузыря, который сам себе создавал 20 лет – о второй армии мира, о втором государстве мира, о влиянии безумной путинской диктатуры на все страны мира, а особенно на соседние.

"Сегодня мы видим первые признаки того, что Путин теряет веру в свои сценарии. И выход из этого только один – Путина неотвратимо ждет катастрофа, если он сейчас срочно не будет принимать меры по остановке войны", – убежден Порошенко.

"Вы не найдете в мире ни одной другой нации, которая так хотела бы мира, как украинцы. Но для этого Путин должен забрать свои войска, своих мародеров, своих террористов, своих убийц и своих преступников с украинской земли, оставить наш народ и нашу страну в покое", – отмечает Порошенко.

"Я думаю, что в этом соревновании Путин уже проиграл. Я очень благодарен за это Западному миру – за единство и за солидарность с Украиной", – подчеркнул он.

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