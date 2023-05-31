Порошенко о воздушных атаках: в Украине сейчас нет безопасного места, россияне должны чувствовать то же самое

"Я не комментирую, кто это делает, зачем они это делают, но Россия должна почувствовать хотя бы часть той боли, которую испытывает украинский народ, украинские дети, украинское мирное население", – отметил Порошенко.

"Можно ли, что это были российские партизаны? Мой ответ – да. Возможно ли, что это российская бригада или группа, которая участвует в дестабилизации, чтобы сделать Россию слабее? Мой ответ – да. Это регулярные украинские Вооруженные Силы? Мой ответ: я серьезно сомневаюсь", – заметил Порошенко.

"Каждую ночь мы просыпаемся от российских ракет, российских "шахедов" и украинского ПВО, и это происходило 17 раз только за этот месяц. Можете представить, что вы чувствуете, когда видите детей, которые очень боятся из-за российских обстрелов и пытаются найти укрытие на станции метро . Они запомнят это на всю жизнь", – сказал пятый президент.

"Мы аплодируем нашей противовоздушной обороне, которая уничтожила 90-95% российских ракет и российских ударных беспилотников. Если кто-то может говорить о террористической войне и терактах, то это и есть атака террориста Путина и террористического российского режима, неспровоцированная атака на европейский, украинский народ", – считает Порошенко.

"Чего ждет Россия? Они хотят, чтобы Киев и киевляне, украинцы, были в панике и в отчаянии, вместо этого мы продемонстрировали, что мы решительны и мы боремся за свою победу. Вчера и сегодня я был в парламенте как лидер второй по численности украинской" парламентской фракции. Прямо над парламентом у нас работала противовоздушная оборона, успешно уничтожившая российские крылатые ракеты, и мы учимся жить в условиях постоянных российских атак", – объясняет Порошенко.

"Но россиянам не стоит ожидать, что это будет для них "специальная военная операция" в Украине. Нет, они ощутят все то, что сейчас чувствует украинский народ. Россия должна быть в постоянной опасности, пока в Украине идет война. В Украине нет безопасного" места. Россия должна понять, как оно, пройти то же, что и в Украине", – убежден Порошенко.