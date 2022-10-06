Порошенко о восьмом пакете санкций ЕС: шаг в верном направлении, но нужно полное эмбарго на российский экспорт

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Восьмой пакет санкций со стороны Евросоюза – это верный шаг в направлении последовательного и системного ослабления военной машины путинского режима и противодействия его агрессивной политике против Украины и всего демократического мира. Однако этого все еще недостаточно для нашей общей Победы", – отметил Порошенко.

"Необходимы решительные и мощные санкции для полного энергетического эмбарго Российской Федерации, включая нефть, газ и ядерную энергию. Надо лишать агрессора возможностей международной торговли и окончательно отрезать российский банковский сектор от мировой финансовой системы. Нужна депутинизация", - подчеркнул Петр Порошенко.

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