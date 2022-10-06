Порошенко о восьмом пакете санкций ЕС: шаг в верном направлении, но нужно полное эмбарго на российский экспорт
Петр Порошенко призвал Евросоюз ввести полное эмбарго на российский экспорт. Он отметил, что восьмой пакет санкций – это шаг в верном направлении, однако нужны более жесткие меры в ответ на действия Путина
Об этом Порошенко написал в Facebook.
"Восьмой пакет санкций со стороны Евросоюза – это верный шаг в направлении последовательного и системного ослабления военной машины путинского режима и противодействия его агрессивной политике против Украины и всего демократического мира. Однако этого все еще недостаточно для нашей общей Победы", – отметил Порошенко.
"Необходимы решительные и мощные санкции для полного энергетического эмбарго Российской Федерации, включая нефть, газ и ядерную энергию. Надо лишать агрессора возможностей международной торговли и окончательно отрезать российский банковский сектор от мировой финансовой системы. Нужна депутинизация", - подчеркнул Петр Порошенко.
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