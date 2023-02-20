Порошенко о визите Байдена: это символ нашего союзничества и непременной победы Украины
Петр Порошенко приветствовал визит президента США Джозефа Байдена в Киев и отметил, что это очень символичный жест именно сегодня: 9 лет назад началась российская агрессия против Украины
"Ни минуты не сомневался в лидерстве и смелости президента Байдена! Ваш сегодняшний визит в Киев в этот символичный день, когда мы чтим память Героев Небесной Сотни и напоминаем миру, что именно сегодня 9 лет назад началась российская агрессия против Украины, чрезвычайно важен ", – написал Порошенко в Facebook.
"Этот визит вдохновляет всех нас на еще более мощное сопротивление российскому агрессору и непременную Победу. Горжусь нашим союзничеством ради демократии, европейского и евроатлантического будущего Украины. Приветствую в Киеве, Джо! Вместе к нашей общей Победе!" – пишет пятый президент.
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