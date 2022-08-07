Порошенко о скандальном отчете Amnesty International: это информационный яд и диверсия против Украины

Соответствующее видео 7 августа 2022 года появилось на фейсбуке политика.

Порошенко призвал международных журналистов и организаций не участвовать в гибридной войне кремля.

Эта война является войной беспрецедентной. Таких войн до этого не было. И одним из элементов этой войны, которая ведется с 2014 года уже девятый год, является ее гибридный характер. В данном случае помимо прямых действий на фронте есть информационные диверсии. используются политики, поддерживаемые или финансируемые россией. Это очень опасная угроза. Когда используются неправительственные организации. Когда используются средства массовой информации", - пояснил пятый президент.

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"В таком случае есть те, кто знают, что они делают, а есть те, кто запускает информационную диверсию, яд, обманывают честных журналистов или честных общественных деятелей, таким образом вынужденно играющих на путина. Мне по этому поводу очень жаль. Я убежден в том, что сейчас в условиях гибридной агрессии и неправительственные организации, и журналисты должны гораздо ответственнее относиться к своей миссии для того, чтобы не допускать такого абсурда, который мы услышали в отчете Amnesty International", - подчеркнул Порошенко.

"Нас не греет, что там сказано, что Россия допускает очень большие нарушения международного права. Это как раз путинский нарратив. Потому путинский нарратив звучит таким образом: "не все так однозначно", "надо разобраться", "виновны с обеих сторон". Автор этого – в кремле", – убежден Петр Порошенко.

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"У меня просьба, используя этот наш эфир, в том числе и для Франции и для Европы – не верьте этому, не попадайтесь на этот крючок, отбрасывайте путинские нарративы. Так как ответственно, как Вооруженные Силы Украины относятся к соблюдению международного права, соблюдению правил и обычаев войны, у нас стопроцентно нет примеров в мире", – отмечает Порошенко.

"Есть зафиксированное в уставе ООН право на самооборону. И когда на нас напал враг, мы имеем право защищать свой дом, свои семьи своих родителей и своих детей. В этих условиях безусловно заведение путинских нарративов через уважаемые организации, вызывающие доверие, есть чрезвычайно опасным. Мы безусловно не должны этого допускать в будущем", – резюмирует пятый Президент.

Напомним, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал , что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы.

В знак несогласия с позицией руководства организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа 2022 года заявила об увольнении.

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