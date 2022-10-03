Порошенко о скандале с Маском: российская пропаганда действует даже на самые светлые умы

"Это, конечно, грустно, что российская пропаганда действует даже на самые светлые умы", – написал Порошенко в твиттере.

Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов по теме мира в Украине. В частности, Илон Маск предложил поддержать или нет его предложение по достижению мира. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, было предложение провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю.