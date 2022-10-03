Порошенко о скандале с Маском: российская пропаганда действует даже на самые светлые умы
Петр Порошенко отреагировал на скандал, разразившийся после ряда твитов на странице Илона Маска
"Это, конечно, грустно, что российская пропаганда действует даже на самые светлые умы", – написал Порошенко в твиттере.
- Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов по теме мира в Украине. В частности, Илон Маск предложил поддержать или нет его предложение по достижению мира. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, было предложение провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю.
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