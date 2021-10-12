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Порошенко о Саммите Украина-ЕС: надеюсь, он мотивирует Зеленского к реальной, а не фейковой борьбе с коррупцией

12 октября, 2021 вторник
14:54
Новости Петр Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал результаты саммита Украина-ЕС. Порошенко поблагодарил европейских партнеров за неизменную поддержку Украины и призвал Владимира Зеленского к реальной судебной реформе, обеспечению верховенства права и борьбы с коррупцией

"Положительно оцениваю результаты 23-го саммита Украина-ЕС - саммита безопасности солидарности и секторальной интеграции. Искренне благодарен лидерам евроинституций за неизменную поддержку европейских стремлений украинских граждан и евроинтеграционного курса нашего государства, что по инициативе нашей команды закреплено в Конституции Украины", - написал Порошенко в Facebook .

Пятый Президент также поприветствовал долгожданное подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, что позволит вывести на новый уровень возможности безвиза для граждан Украины.

"Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой "деолигархизации", которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях ", - отметил Петр Порошенко.

"Рад услышать сигналы о признании Евросоюзом исключительной ответственности России как стороны конфликта за восстановление мира на Донбассе, важность сохранения энергетической независимости Украины и готовность ЕС помогать в противостоянии энергетическим вызовам со стороны России, чтобы предотвратить возможный зимний реванш Кремля", - отмечает лидер партии.

"Европейская Солидарность" всегда будет способствовать осуществлению эффективных шагов в направлении обретения Украиной членства в ЕС. Будущее Украины в Евросоюзе! ", - резюмирует Петр Порошенко.

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