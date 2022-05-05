Порошенко о результатах международной донорской конференции: вода камень точит

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .



"Весь мир увидел твердость и масштабность поддержки Украины со стороны демократического сообщества. Создание Трастового Фонда солидарности с Украиной открывает путь к предметной реализации инициативы по долгосрочной программе поддержки нашего государства - "Плана Маршалла 2.0". Как говорится, "вода камень точит", и это также об истории "Плана Маршалла" для Украины", – отметил Порошенко в Facebook.



"Искренне радуюсь началу воплощения идеи, над которой давно работали вместе с европейскими партнерами, в частности в рамках политической семьи Европейской народной партии, и впервые формально одобрили ее в резолюции Конгресса Европейской народной партии (Мальта, 29-30 марта 2017 года). Помню наши первые обсуждения с депутатами Европарламента Андриусом Кубилиусом и Сандрой Калниете - активными сторонниками и лоббистами Плана, предметные дискуссии и полную поддержку инициативы со стороны тогдашних руководителей институтов ЕС - Президента Европейского Совета Дональда Туска и Президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, тогдашне6го вице-президента США Байдена и многих других лидеров государств-членов ЕС", - напомнил пятый Президент.



"Остаюсь убежден, что Украине нужен именно консолидированный, многолетний, масштабный "План Маршалла 2.0", который сможет помочь нам преодолеть ужасные последствия войны, которую принес на украинскую землю российский захватчик. Вместе победим и вместе отстроим Украину!" – резюмирует Петр Порошенко.