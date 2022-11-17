Порошенко о решении суда по делу MH17: Путина неизбежно ждет приговор

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

Он приветствовал решение суда по делу MH17: "Сколько веревочке не вится, а конец будет"… именно эту российскую поговорку Путин должен вспомнить сегодня, получая новости из Гааги, города его печального будущего".

"Суд признал, что войну против Украины Кремль ведет с 2014 года, и мы правильно сделали, что положили начало этому международному механизму привлечения России к ответственности. Тогда мало кто верил, что это даст результат. Но пойдя на этот шаг мы разрушили десятки российских фейков по сбитию малазийского самолета в украинском небе", – напомнил пятый Президент.

"Решение суда по делу MH17 создало прецедент для приговора фюреру России и его прихвостней. Этот приговор неизбежно ждет Путина за геноцид, терроризм и другие кровавые преступления против украинцев", - убежден Петр Порошенко.

"После сбития лайнера прошло почти восемь с половиной лет. Время пусть и медленно, но работает на правду. Поэтому за справедливость всегда нужно бороться!" – подчеркивает Порошенко.

Суд в Гааге сегодня, 17 ноября, озвучил приговор по делу сбитого над Донецкой самолета рейса MH17. Согласно ему виновными в трагедии признали подконтрольную России "ДНР" и Игоря Гиркина и его подчиненных – Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Гаагский окружной суд в Схипхоле, рассматривавший дело о сбитии рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, считает, что подозреваемых по делу может быть больше, чем четверо, которым был вынесен приговор.

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