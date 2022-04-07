Порошенко о решении Сената США по ленд-лизу: это новый отсчет в отпоре агрессору

"Никогда не сомневался в лидерстве Вашингтона в поддержке борьбы Украины. То, что Сенат США согласовал законопроект о ленд-лизе для Украины, не только вдохновляет, но и запускает новый отсчет в отпоре российскому агрессору", - написал Порошенко в Facebook.



Ранее пятый президент предложил союзникам план принуждения Путина к миру, который, в частности, предусматривает и программу ленд-лиза.



"Когда презентовал свой "План пяти ключевых шагов" верил, что невозможных решений нет. Чем больше международной поддержки Украине, тем более скорой будет наша общая победа", - уверен Петр Порошенко.



План Порошенко предусматривает введение программы ленд-лиза для Украины; нефтяное эмбарго против России и другие "адские" санкции; предоставление самолетов и систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства над Украиной; разработка плана восстановления Украины наподобие "плана Маршалла", а также ускорение членства Украины в ЕС.

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